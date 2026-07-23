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Россиян предупредили о нашествии комаров в августе

Россиян предупредили о нашествии комаров в августе

Во второй половине июля и начале августа в России ожидается резкий рост численности комаров. Об этом предупредил кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров в беседе с РИА Новости.

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