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Газета.ру

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НовГУ: оказалось, что антидепрессанты усиливают скрежетание зубами

НовГУ: оказалось, что антидепрессанты усиливают скрежетание зубами

Ученые НовГУ совместно с коллегами из ПСПбГМУ имени академика И. П. Павлова и РУДН проанализировали научные работы, касающиеся исследований бруксизма (непроизвольного сжатия челюстей или скрежет зубами во сне), и выяснили, что прием антидепрессантов усиливает скрежетание зубами.

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