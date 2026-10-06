НовГУ: оказалось, что антидепрессанты усиливают скрежетание зубами

Ученые НовГУ совместно с коллегами из ПСПбГМУ имени академика И. П. Павлова и РУДН проанализировали научные работы, касающиеся исследований бруксизма (непроизвольного сжатия челюстей или скрежет зубами во сне), и выяснили, что прием антидепрессантов усиливает скрежетание зубами.