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В России планируют снизить стоимость поездок на такси для семей с детьми

В России планируют снизить стоимость поездок на такси для семей с детьми

В настоящее время законопроект находится на согласовании с заинтересованными органами власти Минтранс России готовит изменения в законодательство, которые должны повысить доступность поездок на такси для семей с детьми.

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