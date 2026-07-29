В России планируют снизить стоимость поездок на такси для семей с детьми

В настоящее время законопроект находится на согласовании с заинтересованными органами власти Минтранс России готовит изменения в законодательство, которые должны повысить доступность поездок на такси для семей с детьми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии