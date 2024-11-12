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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мичков – 1-я звезда матча с «Сан-Хосе»: 5-й гол в сезоне, передача и победный буллит. У него 12 очков в 14 играх

19-летний форвард «Филадельфии» набрал 2 (1+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Шаркс» (4:3 Б), а также стал автором победного буллита в послематчевой серии.

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