Немецкий политик Нимайер: Германия спустя 34 года разделена как никогда

Ю

Юрий Зубрин

Во время службы в ГСВГ служил в г.Цайц ,городок был процветающий и прекрасный ,много предприятий ,улыбчивые и приветливые люди .Совсем недавно попался на глаза ролик ТВ ФРГ ,где корреспондент распрашивал жителей города о состоянии дел сейчас.Ничего кроме негатива я не услышал,люди недовольны ,здания в центре города заброшены ,без окон и дверей .Это цена "объединения"!