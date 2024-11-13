Разделение объединённой Германии в наши дни ощущается сильнее, чем когда-либо с момента окончания холодной войны.
Немецкий политик Нимайер: Германия спустя 34 года разделена как никогда
Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Во время службы в ГСВГ служил в г.Цайц ,городок был процветающий и прекрасный ,много предприятий ,улыбчивые и приветливые люди .Совсем недавно попался на глаза ролик ТВ ФРГ ,где корреспондент распрашивал жителей города о состоянии дел сейчас.Ничего кроме негатива я не услышал,люди недовольны ,здания в центре города заброшены ,без окон и дверей .Это цена "объединения"!
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