Приколисты

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Вынужденная посадка

Вынужденная посадка

      Ему безумно хотелось выжить, но кто-то думал иначе… С самого утра не задалось, и он уворачивался уже от третьего киллера! Уходил, уже ничего не соображая, доверившись инстинкту, на подсознании, а вся его сущность вопила: жить-жить-ЖИ-и-иТЬ!.

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