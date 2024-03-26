OpenAI открыла художникам, дизайнерам и режиссерам доступ к нейросети Sora

Корпорация OpenAI предложила избранной группе художников, дизайнеров и режиссеров «поиграть» с новым инструментом Sora, который позволяет преобразовывать текст в видео, и вчера, 25 марта, компания уже поделилась некоторыми из творений, передает издание Forbes.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)