Почему ленинградцы до осени сорок первого не спешили покидать город

Планы эвакуации были, поезда были — но многие не верили, что возможна блокада Александр Широкорад На фото: жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги (Фото: Scherl/Global Look Press) Россияне готовятся отметить в январе 2024 года 80-летие полного снятия блокады Ленинграда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии