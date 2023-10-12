Почему ленинградцы до осени сорок первого не спешили покидать город

Планы эвакуации были, поезда были — но многие не верили, что возможна блокада Александр Широкорад На фото: жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги (Фото: Scherl/Global Look Press) Россияне готовятся отметить в январе 2024 года 80-летие полного снятия блокады Ленинграда.