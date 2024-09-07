Как спасти жизнь за пять шагов: безногий манекен на ВЭФ натренировал желающих

Как сориентироваться в экстремальной ситуации и спасти человеку жизнь? А если счет идет на секунды? Всех желающих научиться оказывать первую помощь раненым, а также собирать автомат научили этому на прошедшем во Владивостоке ВЭФ.
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