ВС РФ уничтожили десант ВСУ при попытке сдержать атаку под Купянском

Российские военные уничтожили десант Вооруженных сил Украины (ВСУ), который пытался сдержать контрнаступление ВС РФ возле Кругляковки в Купянском районе на востоке Харьковской области, сообщил Telegram-канал Shot.
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