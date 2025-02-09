О предложении переселить палестинцев из сектора Газа и медийном сопровождении сделки Израиля и ХАМАС Несколько дней назад арабские СМИ и социальные сети взорвали сообщения о «стратегии Д.
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О предложении переселить палестинцев из сектора Газа и медийном сопровождении сделки Израиля и ХАМАС Несколько дней назад арабские СМИ и социальные сети взорвали сообщения о «стратегии Д.
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