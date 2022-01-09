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Джейсон Тейтум – Кендрику Перкинсу: «Хвалить одного игрока, не унижая другого – это нормально»

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум ответил эксперту ESPN Кендрику Перкинсу, который похвалил Джейлена Брауна за трипл-дабл в победном матче против «Нью-Йорка» (99:75).

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