Боец СВО из Елабуги уничтожил 5 боевиков и бронеавтомобиль врага

Гвардии рядовой Денис Капин из Елабуги подписал контракт с Минобороны РФ с сентября 2024 года. В ходе прорыва на Красноармейском направлении в должности пулеметчика штурмового взвода ЗМСБ «Атлант» проявил отвагу и решимость, грамотно выполняя боевые задачи.
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