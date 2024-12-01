Боец СВО из Елабуги уничтожил 5 боевиков и бронеавтомобиль врага

Гвардии рядовой Денис Капин из Елабуги подписал контракт с Минобороны РФ с сентября 2024 года. В ходе прорыва на Красноармейском направлении в должности пулеметчика штурмового взвода ЗМСБ «Атлант» проявил отвагу и решимость, грамотно выполняя боевые задачи.