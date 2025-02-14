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5koleso.ru

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Свежие комментарии

JAC запустит производство пикапа T9 в России и привезет дизельную версию. Подробности

В компании рассказали, что рамный JAC T9, который в настоящее время является самым продаваемым новым пикапом в России, с долей рынка в 18,3%, в скором времени получит дизельную версию, а также, что важно, станет «одним из первых локализованных ….

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