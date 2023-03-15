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Линдси Лохан объявила, что ждет первенца от мужа-миллионера

Линдси Лохан объявила, что ждет первенца от мужа-миллионера

Актриса наконец-то осуществит свою давнюю мечту. Линдси Лохан LEGION-MEDIA36-летняя Линдси Лохан сообщила своим фанатам радостную новость: она впервые станет мамой! Об этом актриса объявила на своей страничке в социальной сети, сопроводив известие фото, на котором запечатлела детские «ползунки» белого цвета, на которых красуется надпись: «Уже скоро!» А после этой публикации представитель актрисы официально подтвердил изданию Daily Mail, что Линдси ждет ребенка от своего супруга Бадера Шаммаса, и что она и ее муж «безмерно рады» предстоящему прибавлению в семье и с нетерпением ждут рождения своего первенца.

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