В Челябинске до конца месяца изменят четыре трамвайных маршрута

Движение трамваев на северо-западе Челябинска закроют до конца месяца. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», в связи с ремонтом трамвайных путей с 18 часов 26 октября до 5 утра 31 октября закрывается движение трамваев по проспекту Победы от улицы Ворошилова до улицы Чичерина.