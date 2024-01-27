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Блинкен призвал Грецию поставить оружие на Украину в обмен на $200 млн от США

Блинкен призвал Грецию поставить оружие на Украину в обмен на $200 млн от США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предложил греческим властям передать или продать Украине свои вооружения, а в обмен Вашингтон рассмотрит возможность выделения $200 млн в качестве дополнительной помощи Афинам.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Вот сучья страна ,везде и всегда пытается загребать жар чужими руками .И находятся идиоты ,которые с превеликим удовольствием это делают .Жид и пиндос в одном флаконе!
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