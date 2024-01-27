Блинкен призвал Грецию поставить оружие на Украину в обмен на $200 млн от США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предложил греческим властям передать или продать Украине свои вооружения, а в обмен Вашингтон рассмотрит возможность выделения $200 млн в качестве дополнительной помощи Афинам.
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