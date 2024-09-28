Астролог Зараев рассказал об ограничениях для всех знаков зодиака до 2 октября

Эксперт объяснил, как вести себя, пока коридор затмений не закончится. Затмение unsplash.comЗнаменитый астролог Александр Зараев дал наставления всем знакам зодиака, касающиеся того, как им стоит вести себя во время коридора затмений.
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