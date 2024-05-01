Небензя раскритиковал проект резолюции Генассамблеи ООН по Сребренице

TASS/AP Резолюция Генеральной ассамблеи ООН "о геноциде в Сребренице", которую продвигает ряд западных стран, не соответствует цели увековечивания жертв событий 1995 года, поэтому Россия выступает против нее.
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