Яков Кедми: В Мадриде теперь ищут русских шпионов даже в марокканских автобусах с мигрантами

Почему испанский премьер решил, что мигрантов в Сеуту везут одновременно ФСБ и Моссад, и чем это грозит Европе? Зачем Москва анонсирует удары, если военная логика требует тишины, и кто на самом деле выигрывает от этих предупреждений? Действительно ли Starlink начал работать над территорией России, и почему официальные структуры молчат, оставляя поле для с.
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