Яков Кедми: В Мадриде теперь ищут русских шпионов даже в марокканских автобусах с мигрантами

Поче­му испан­ский пре­мьер решил, что мигран­тов в Сеуту везут одно­вре­мен­но ФСБ и Мос­сад, и чем это гро­зит Евро­пе? Зачем Москва анон­си­ру­ет уда­ры, если воен­ная логи­ка тре­бу­ет тиши­ны, и кто на самом деле выиг­ры­ва­ет от этих пре­ду­пре­жде­ний? Дей­стви­тель­но ли Starlink начал рабо­тать над тер­ри­то­ри­ей Рос­сии, и поче­му офи­ци­аль­ные струк­ту­ры мол­чат, остав­ляя поле для с.