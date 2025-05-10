Путин отметил вклад КНДР в освобождение Курской области

Владимир Путин в рамках пресс-подхода отметил мужество и профессионализм солдат из КНДР. Северокорейские военные действовали в Курской области в высшей степени профессионально, показали хорошую выучку и подготовку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии