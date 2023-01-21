Дети ещё спали: в Челябинске загорелся реабилитационный центр для несовершеннолетних

Автоматическая защита в помещении не сработала. МЧС рассказали причины и подробности происшествия.ЧП случилось ранним утром в субботу, 21 января, в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Металлургического района Челябинска.
Автоматическая защита в помещении не сработала. МЧС рассказали причины и подробности происшествия.ЧП случилось ранним утром в субботу, 21 января, в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Металлургического района Челябинска.
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