Царьград

5 341 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Галивец
    Полностью поддерживаю Пригожина и его Вагнеровцев! Настоящие мужики! Здоровья Вам!Пригожин предложи...
  • Валерий Прокофьев
    Вот уж точно! Это жургналюги раздувают. А жёлтая пресса подхватывает и муссирует это в СМИ. Грустно, что любимый преж...Страны ЕС готовят...
  • Леонид Ла Рошель
    Мля, заипали уже все эти оборзеватели, политолухи и иксперды своими "прогнозами и предсказаниями". Мля, неужели их мн...Страны ЕС готовят...

Дети ещё спали: в Челябинске загорелся реабилитационный центр для несовершеннолетних

Дети ещё спали: в Челябинске загорелся реабилитационный центр для несовершеннолетних

Автоматическая защита в помещении не сработала. МЧС рассказали причины и подробности происшествия.ЧП случилось ранним утром в субботу, 21 января, в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Металлургического района Челябинска.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх