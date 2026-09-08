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HSBC объяснил, почему рисковые активы игнорируют негативные новости

HSBC объяснил, почему рисковые активы игнорируют негативные новости

Мировые финансовые рынки демонстрируют аномальную устойчивость к внешним потрясениям благодаря структурным изменениям в глобальной экономике, произошедшим за последние годы.

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