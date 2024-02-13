Генпрокуратура продолжает забирать заводы-смежники военной промышленности в собственность государства.

Виктор Гайдуков

Ну, дождались. Лучше поздно, чем никогда. Только надо поактивнее. А то ведь как обычно бывает, пока власть громко разговаривает и разбирается, активы быстренько уходят за рубеж, а следом и владельцы, имеющие, как правило, двойное гражданство. Работайте, братья...