Как показывает практика последних лет, когда дело касается вопросов национальной безопасности, срока давности во многих делах нет.
Генпрокуратура продолжает забирать заводы-смежники военной промышленности в собственность государства.
Комментарии
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Виктор Гайдуков
Ну, дождались. Лучше поздно, чем никогда. Только надо поактивнее. А то ведь как обычно бывает, пока власть громко разговаривает и разбирается, активы быстренько уходят за рубеж, а следом и владельцы, имеющие, как правило, двойное гражданство. Работайте, братья...
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1 д.
v
valeriy
все нафиг вернуть государству, какие частники, гнать поганой метлой...
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22 час.
а
айрат
Этого иуду антипова и его банду отправить всех в сталеплавильные печи заводов, чьи активы и дивиденды отправляли на счета наших врагов англожидов, поэтому этих иуд в печи, для переплавки, чтобы улучшить жаропрочность ферросплавов!
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14 час.
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