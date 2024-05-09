"Я НЕ МОГУ ГОЛОСОВАТЬ "ЗА": НА ИНАУГУРАЦИИ ПУТИНА СОСТОЯЛСЯ ЗНАКОВЫЙ РАЗГОВОР ДЕПУТАТА МАТВЕЕВА

Михаил Молчев О неприкосновенности они пусть веревке, на которой их повесить давно пора или пуле. Почему запад за едорасов? Потому, что едорасы им близки по духу. Где они наворованное хранят, не на западе ли? Где их выблядки торчат? Где у них дворцы? Потому их и контролировать легко. Коммунисты...Нынешние не лучше едорасов, тоже только о своих карманах заботятся. Настоящие-то давно вымерли, аки рептилия динозавр.

BN Boris Nevzorov Так называемой "элите.". ЕР надо изучить историю КПСС и почему она развалилась. ЕР, как и КПСС в начале своего развития сыграла положительную роль. А затем случился раскол верхушки и рядовой массы. На местах кое где местные и региональные отделения еще работают, в основном перед выборами в интересах кандидатов. И население еще по инерции поддерживают эту партию на выборах. Поэтому в ГД большинство депутатов от ЕР. Плюс депутаты по партийным спискам, которые формируются верхушкой ЕР. По какому принципу они формируются, одному Богу известно, да ещё этой верхушке.Однозначно присутствует экономический интерес. Поэтому в ГД кого только нет, спортсменов, артистов и лобисов своих интересов. Верхушка во главе со спикером поддерживает железную дисциплину, там не забалуешь. Попробуй вякни, потеряешь доверие и кресло. Во всяком случае в следующем созыве. Поэтому основной приоритет интересы страны и народа отсутствует. Единственное средство это хорошая просветительная беседа Президента со спикером. Идет борьба с коррупцией, она должна коснуться и ГД.