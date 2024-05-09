Можно поздравить нашу страну: вчера состоялась инаугурация президента России Владимира Путина. Об этом написали все и ещё одно СМИ дополнительно, но вот мало кто заметил пост в телеграм-канале Михаила Матвеева.
"Я НЕ МОГУ ГОЛОСОВАТЬ "ЗА": НА ИНАУГУРАЦИИ ПУТИНА СОСТОЯЛСЯ ЗНАКОВЫЙ РАЗГОВОР ДЕПУТАТА МАТВЕЕВА
Комментарии
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Михаил Молчев
О неприкосновенности они пусть веревке, на которой их повесить давно пора или пуле. Почему запад за едорасов? Потому, что едорасы им близки по духу. Где они наворованное хранят, не на западе ли? Где их выблядки торчат? Где у них дворцы? Потому их и контролировать легко. Коммунисты...Нынешние не лучше едорасов, тоже только о своих карманах заботятся. Настоящие-то давно вымерли, аки рептилия динозавр.
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1 час.
BN
Boris Nevzorov
Так называемой "элите.". ЕР надо изучить историю КПСС и почему она развалилась. ЕР, как и КПСС в начале своего развития сыграла положительную роль. А затем случился раскол верхушки и рядовой массы. На местах кое где местные и региональные отделения еще работают, в основном перед выборами в интересах кандидатов. И население еще по инерции поддерживают эту партию на выборах. Поэтому в ГД большинство депутатов от ЕР. Плюс депутаты по партийным спискам, которые формируются верхушкой ЕР. По какому принципу они формируются, одному Богу известно, да ещё этой верхушке.Однозначно присутствует экономический интерес. Поэтому в ГД кого только нет, спортсменов, артистов и лобисов своих интересов. Верхушка во главе со спикером поддерживает железную дисциплину, там не забалуешь. Попробуй вякни, потеряешь доверие и кресло. Во всяком случае в следующем созыве. Поэтому основной приоритет интересы страны и народа отсутствует. Единственное средство это хорошая просветительная беседа Президента со спикером. Идет борьба с коррупцией, она должна коснуться и ГД.
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1 час.
Валентина
Вообще всю Думу надо "перетрахнуть", как говорит "Батька", уменьшить количество депутатов (куда столько дармоедов?!) и сделать впредь поименное голосование, а не по партийным спискам. Для этого задолго до выборов опубликовывать о каждом кандидате как можно больше информации, чтобы люди в каждом регионе России могли хорошенько понять, кто будет представлять в Думе их регион: кто, откуда, чем живет, что хорошего сделал и делает. СтОит ли за него отдавать свой голос или проголосовать "Против". В Думу надо высокообразованных специалистов: профессиональных политологов, юристов, экономистов, а не артистов и спортсменов (ну для чего они там? Для красоты что ли? Ведь это не их профиль.) Надо сделать так, чтобы периодически каждый депутат отчитывался перед своими избирателями о своей работе. А у народа чтобы была возможность отозвать до окончания срока его кандидатуру, если депутат не оправдал доверие.
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