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Александр Тихонов: «В исполкоме IBU царит русофобия. Они русофобы, при этом безграмотные»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о приостановке членства Союза биатлонистов России (СБР) в Международном союзе биатлонистов (IBU).

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