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У журналиста в Катаре отняли флаг бразильского штата – его приняли за флаг ЛГБТ. Полиция заставила его удалить видео происшествия

У журналиста в Катаре отняли флаг бразильского штата – его приняли за флаг ЛГБТ. Полиция заставила его удалить видео происшествия

Бразильский журналист подвергся нападению в Катаре – его флаг был принят за флаг ЛГБТ. Виктор Перейра покидал стадион «Лусаил» после матча Аргентина – Саудовская Аравия (1:2).

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