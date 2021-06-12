20+ детей, которые за острым словцом в карман не полезут, потому что оно всегда наготове

С того момента, как дети начинают говорить, за ними можно ходить и записывать всевозможные перлы. Нестандартная логика малышей и их прямолинейность периодически вводят взрослых в ступор, но чаще вызывают желание улыбнуться или посмеяться от души.
С того момента, как дети начинают говорить, за ними можно ходить и записывать всевозможные перлы. Нестандартная логика малышей и их прямолинейность периодически вводят взрослых в ступор, но чаще вызывают желание улыбнуться или посмеяться от души.
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