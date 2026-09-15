Спецпосланник Трампа обвинил Мерца в двуличии из-за слов о США

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Ричард Гренелл обвинил канцлера Германии Фридриха Мерца в двуличии после его заявлений о якобы шантаже со стороны Вашингтона по вопросу выполнения Берлином обязательств перед Североатлантическим альянсом.