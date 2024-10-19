ПЛАНИРУЕМ ВЫХОДНЫЕ🎤🎸🎊👠💃🕺 СУББОТА Праздничный концерт ко Дню отца. ДК "Победа", 14.00 Молодежная дискотека.
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ПЛАНИРУЕМ ВЫХОДНЫЕ🎤🎸🎊👠💃🕺 СУББОТА Праздничный концерт ко Дню отца. ДК "Победа", 14.00 Молодежная дискотека.