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Царьград

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Bild: Человечество рискует проиграть борьбу за долголетие. Причина - антибиотики

Bild: Человечество рискует проиграть борьбу за долголетие. Причина - антибиотики

Антибиотики теряют свою силу, и это становится крупнейшей медицинской угрозой последних десятилетий. По данным Bild, человечество рискует проиграть борьбу за долголетие.

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