Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Вовладар Даров
    С таким рвением Санду просто устранят по тихому!!!!Молдова готовится...
  • Юрий Золотарев
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В США опровергли «успехи» Сырского на Курщине, уличив главкома ВСУ в завышении данных

В США опровергли «успехи» Сырского на Курщине, уличив главкома ВСУ в завышении данных

ВСУ вряд ли контролируют 1000 кв.км в Курской области — ISW Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в сводке за 12 августа поставили под сомнение обоснованность заявления главкома ВСУ Александра Сырского о том, что украинская армия якобы контролирует 1000 кв.

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