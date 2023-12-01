Страховое возмещение участникам долевого строительства предлагают повысить

Центробанк и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) работают над возможным увеличением максимального размера страхового возмещения по эскроу-счетам, рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов на вебинаре «Финтрэк», пишут «Ведомости».
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