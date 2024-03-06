Вынесен приговор двоим военнослужащим ВСУ за убийство мирных жителей Мариуполя

Доказательства, собранные Следственным комитетом Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащим ВСУ: оператору группы радиоэлектронной разведки Александру Печарскому и командиру автомобильного отделения Сергею Георгиу.
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