Кенийский писатель Нгуги ва Тхионго ушел из жизни в 87 лет

Кенийская газета Standard сообщает о кончине писателя Нгуги ва Тхионго в возрасте 87 лет. После продолжительной болезни знаменитый автор, известный своими произведениями на английском и кикуйю, оставил значительное литературное наследие, переведенное на множественные языки, включая русский.