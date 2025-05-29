Кенийский писатель Нгуги ва Тхионго ушел из жизни в 87 лет

Кенийская газета Standard сообщает о кончине писателя Нгуги ва Тхионго в возрасте 87 лет. После продолжительной болезни знаменитый автор, известный своими произведениями на английском и кикуйю, оставил значительное литературное наследие, переведенное на множественные языки, включая русский.
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