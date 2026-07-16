❕ В Крыму на время ЧС разрешат использовать старые газовые баллоны Речь идёт о баллонах старше 40 лет или не прошедших периодическое освидетельствование.
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❕ В Крыму на время ЧС разрешат использовать старые газовые баллоны Речь идёт о баллонах старше 40 лет или не прошедших периодическое освидетельствование.