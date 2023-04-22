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«Не думал, что могут отстранить за неспортивный семилетней давности». Дрэймонд Грин о дисквалификации от НБА

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин рассказал о том, как относится к решению НБА дисквалифицировать его на 1 матч за инцидент с Домантасом Сабонисом из «Сакраменто».

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