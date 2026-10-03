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Царьград

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Госдолг США достиг рекорда в 40 триллионов долларов

Госдолг США достиг рекорда в 40 триллионов долларов

Государственный долг США превысил 40 триллионов долларов к началу октября, увеличившись более чем на 260 миллиардов.

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