На Ставрополье автоинспекторы оказали помощь пожилой женщине, у которой на улице ухудшилось самочувствие

Накануне в городе Новоалександровске при патрулировании одной из улиц сотрудники Госавтоинспекции старший лейтенант полиции Михаил Афанасьев и лейтенант полиции Александр Павлов обратили внимание на пожилую женщину, которая сидела на тротуаре.