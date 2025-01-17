Как поздравить с Крещенским сочельником 18 января, красивые стихи и открытки

Крещенский Сочельник, который отмечается 18 января, занимает особое место в православной традиции. Это день строгого поста, молитвы и глубокого духовного настроя перед великим праздником Крещения Господнего.
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