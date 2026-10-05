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FiNE NEWS

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Спутник для мозга: найдите 10 слов и дайте ему «зарядку»!

Вы когда-нибудь задумывались, как простое упражнение может превратить ваш мозг в спортивного чемпиона? Представьте: всего 7 букв — С, П, У, Т, Н, И, К — и перед вами целый мир возможностей.

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