Малкин разделил с Ковальчуком 4-е место по голам среди россиян в истории НХЛ. У обоих по 443 шайбы

Евгений Малкин разделил с Ильей Ковальчуком 4-е место по голам среди россиян в НХЛ. Нападающий «Питтсбурга» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Детройтом» (7:2).

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