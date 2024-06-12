Пашинян рассказал, когда правительство уйдет в отставку

Действующее правительство Армении уйдет в отставку, если народ страны этого захочет. С таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге на фоне митинга оппозиции с требованием его отставки.
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