ИИ способен украсть жизнь человека: никто и не заметит

Нью-йоркская обозревательница Синди Адамс стала жертвой собственного технологического будущего, когда её подруга за ужином в ресторане ввела имя журналистки в нейросеть и за считанные секунды получила колонку, написанную «Синди Адамс» .
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