Сикорский призвал страны ЕС закрыть консульства России

Michael Brandt/dpa/picture-alliance/TASS Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал европейские страны закрывать российские консульства.
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