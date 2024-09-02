Москва усиливает работу над взаиморасчетами в национальных валютах с Центральной Азией

Россия продолжает активные усилия по обеспечению бесперебойных взаиморасчетов в национальных валютах со странами Центральной Азии, сообщил Дмитрий Биричевский, директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ, в интервью РИА "Новости".
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