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Немцы очнулись: Германия заблокировала новый пакет санкций против России

Немцы очнулись: Германия заблокировала новый пакет санкций против России

Одно удовольствие наблюдать за тем, как «свободная» немецкая пресса устраивает порку немецкому же правительству за то, что оно смеет отстаивать национальные интересы! Сразу таким «суверенитетом» пахнуло, что хоть стой, хоть падай.

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