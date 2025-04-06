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Гигантские морские пауки в водах Антарктиды пугают людей

Гигантские морские пауки в водах Антарктиды пугают людей

Ученые обнаружили гигантских пауков: почему членистоногие так быстро растут.Во время исследований в Антарктиде ученым удалось обнаружить гигантских морских пауков.

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Комментарии
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АЗ
Александр Злыднев
Каких таких людей в Антарктиде пугают морские пауки??
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16 час.
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