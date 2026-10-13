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В Чемальском районе Республики Алтай идет масштабный ремонт сельской дороги

В Чемальском районе Республики Алтай идет масштабный ремонт сельской дороги

В селе Чепош Чемальского района Республики Алтай продолжается ремонт дороги по улице Кучияк. Работы стартовали в августе и рассчитаны на два года, сообщил в своем канале в MAX председатель правительства региона Александр Прокопьев.

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