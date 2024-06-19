Что может дать России экономическое сближение с Северной Кореей

Вскоре после бесславного завершения так называемого саммита мира в Швейцарии, где коллективный Запад пытался устроить проукраинский шабаш, президент Путин направился с официальным визитом в Юго-Восточную Азию, что должно закрепить разворот Москвы на Восток.